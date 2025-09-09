«Ежедневно приезжают новые»: ВСУ активно ищут наёмниц в Латинской Америке

Ранее сообщалось, что колумбийский наёмник Ванегас Стивен Рене Фореро был приговорён заочно к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. Согласно материалам следствия, в 2023 году он подписал контракт с 59-й бригадой ВСУ, прошёл обучение и участвовал в столкновениях с ВС РФ.