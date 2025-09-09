Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что изменится в системе образования Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили единую концепцию национальной идеи, охватывающую все уровни образования от дошкольного до высшего, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Shutterstock

Как отмечалось, духовно-воспитательная работа — неотъемлемая часть образования. Однако в разных учреждениях к ней подходят по-своему, а единой системы для организации досуга учащихся, раскрытия их способностей и талантов в республике пока нет.

В связи с этим концепцию национальной идеи разработали как образец для проведения духовно-просветительских мероприятий. Эту работу будут вести системно и качественно, а учащихся не будут перегружать лишними мероприятиями.

Также для организации досуга школьников появится единая вертикальная система.

В этой связи на базе детской школы «Баркамол авлод», Республиканского центра учащейся молодежи и общества физической культуры и спорта «Ёшлик» будут созданы центры «Келажак». В школах появится должность советника по поддержке инициатив учащихся.

говорится в сообщении

Увеличится охват дошкольным образованием

  • Ежегодно планируют создавать по 20 тыс. мест в детских садах.
  • При строительстве новых многоквартирных домов будут учитывать необходимость возведения детских садов в соответствии с численностью жителей.
  • Для специалистов со средним специальным образованием, работающих в детсадах, внедрят дуальное обучение и систему повышения квалификации.
  • В районах и городах с охватом дошкольным образованием ниже 80% будут поддерживать участие частного сектора.

В частности, планируется разрешить строительство детских садов на пустующих площадях школ и детсадов на основе государственно-частного партнерства. Земельные участки предпринимателям будут предоставляться бесплатно с условием сохранения профиля деятельности и льготные кредиты сроком до 7 лет.

говорится в сообщении

В 2026—2028 годы в 14 регионах республики планируют создать сеть дошкольных учреждений «Янги авлод» с инновационными центрами развития детей.

Развитие технических и инженерных направлений

В системе Агентства специализированных образовательных учреждений в 14 регионах страны создают инженерные школы. Принимать в них будут на конкурсной основе, обучать — за счет госбюджета. В них внедрят программу инженерного образования на основе опыта Университета «Новый Узбекистан» и специализированной школы имени Мирзо Улугбека. Учебный процесс организуют по пятилетней программе на основе модели STEM.

С 2026 года ежегодно среди общеобразовательных школ будут проводить национальный конкурс «Лучшая инженерная школа» на приз президента Узбекистана.

Для улучшения преподавания естественных наук во всех регионах появятся специализированные школы. Опорной в этом направлении станет ташкентская школа имени Абу Али ибн Сины.

В Ташкенте откроют филиал Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Технический университет «TashTech» и Алмалыкский государственный технический институт.

Поддержка будущих педагогов

С текущего учебного года учреждается Государственная стипендия имени Абдуллы Авлони для студентов педвузов. Она предназначена для студентов 3−4 курсов бакалавриата, мотивируя их к учебе и научным исследованиям.

До настоящего времени в этой сфере не существовало отдельной государственной стипендии.

Планы в сфере науки и инноваций

В системе послевузовского образования усовершенствуют механизмы подготовки кадров с учеными степенями.

В частности, квоты на докторантуру будут определяться исходя из приоритетных направлений развития страны.

говорится в сообщении

Усилят роль Академии наук в развитии перспективных научных направлений, проведении фундаментальных, прикладных и инновационных исследований, а также в практическом внедрении их результатов.

Президент одобрил представленные предложения, подписал соответствующие документы и поручил обеспечить системное и качественное выполнение намеченных задач.