Что изменится в системе образования Узбекистана

В системе Агентства специализированных образовательных учреждений в 14 регионах страны создают инженерные школы. Принимать в них будут на конкурсной основе, обучать — за счет госбюджета. В них внедрят программу инженерного образования на основе опыта Университета «Новый Узбекистан» и специализированной школы имени Мирзо Улугбека. Учебный процесс организуют по пятилетней программе на основе модели STEM.