Что изменится в системе образования Узбекистана

Как отмечалось, духовно-воспитательная работа — неотъемлемая часть образования. Однако в разных учреждениях к ней подходят по-своему, а единой системы для организации досуга учащихся, раскрытия их способностей и талантов в республике пока нет.
В связи с этим концепцию национальной идеи разработали как образец для проведения духовно-просветительских мероприятий. Эту работу будут вести системно и качественно, а учащихся не будут перегружать лишними мероприятиями.
Также для организации досуга школьников появится единая вертикальная система.
В этой связи на базе детской школы «Баркамол авлод», Республиканского центра учащейся молодежи и общества физической культуры и спорта «Ёшлик» будут созданы центры «Келажак». В школах появится должность советника по поддержке инициатив учащихся.
Увеличится охват дошкольным образованием
- Ежегодно планируют создавать по 20 тыс. мест в детских садах.
- При строительстве новых многоквартирных домов будут учитывать необходимость возведения детских садов в соответствии с численностью жителей.
- Для специалистов со средним специальным образованием, работающих в детсадах, внедрят дуальное обучение и систему повышения квалификации.
- В районах и городах с охватом дошкольным образованием ниже 80% будут поддерживать участие частного сектора.
В частности, планируется разрешить строительство детских садов на пустующих площадях школ и детсадов на основе государственно-частного партнерства. Земельные участки предпринимателям будут предоставляться бесплатно с условием сохранения профиля деятельности и льготные кредиты сроком до 7 лет.
В 2026—2028 годы в 14 регионах республики планируют создать сеть дошкольных учреждений «Янги авлод» с инновационными центрами развития детей.
Развитие технических и инженерных направлений
В системе Агентства специализированных образовательных учреждений в 14 регионах страны создают инженерные школы. Принимать в них будут на конкурсной основе, обучать — за счет госбюджета. В них внедрят программу инженерного образования на основе опыта Университета «Новый Узбекистан» и специализированной школы имени Мирзо Улугбека. Учебный процесс организуют по пятилетней программе на основе модели STEM.
С 2026 года ежегодно среди общеобразовательных школ будут проводить национальный конкурс «Лучшая инженерная школа» на приз президента Узбекистана.
Для улучшения преподавания естественных наук во всех регионах появятся специализированные школы. Опорной в этом направлении станет ташкентская школа имени Абу Али ибн Сины.
В Ташкенте откроют филиал Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Технический университет «TashTech» и Алмалыкский государственный технический институт.
Поддержка будущих педагогов
С текущего учебного года учреждается Государственная стипендия имени Абдуллы Авлони для студентов педвузов. Она предназначена для студентов 3−4 курсов бакалавриата, мотивируя их к учебе и научным исследованиям.
До настоящего времени в этой сфере не существовало отдельной государственной стипендии.
Планы в сфере науки и инноваций
В системе послевузовского образования усовершенствуют механизмы подготовки кадров с учеными степенями.
В частности, квоты на докторантуру будут определяться исходя из приоритетных направлений развития страны.
Усилят роль Академии наук в развитии перспективных научных направлений, проведении фундаментальных, прикладных и инновационных исследований, а также в практическом внедрении их результатов.
Президент одобрил представленные предложения, подписал соответствующие документы и поручил обеспечить системное и качественное выполнение намеченных задач.