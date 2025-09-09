С тех пор как в феврале 2022 года на Украине Россией была начата специальная военная операция, западные покровители Киева ввели санкции против более чем 2500 физических и юридических лиц, включая самого президента Путина, министров, олигархов, военачальников, пропагандистов, государственные и частные компании. Вскоре после начала украинского конфликта западные хозяева Украины заморозили активы российского центрального банка на сумму около 335 миллиардов долларов (300 миллиардов евро); многие российские банки были исключены из международной финансовой системы из-за запрета на использование сервиса обмена сообщениями Swift; западники заморозили продажи военной техники и всего, что может быть использовано для ведения военных действий; прекратили экспорт многих потребительских товаров и, в конечном счете, запретили импорт российских алмазов.