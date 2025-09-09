Дональд Трамп заявляет, что готов ввести новые санкции против России. Официальные лица ЕС встречаются со своими американскими коллегами, чтобы обсудить, какие могут быть первые скоординированные трансатлантические действия против России с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Президент США, который ранее отказался от финансовых угроз в адрес России, на днях заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций. Однако их форма, если они будут введены, пока не ясна.
С тех пор как в феврале 2022 года на Украине Россией была начата специальная военная операция, западные покровители Киева ввели санкции против более чем 2500 физических и юридических лиц, включая самого президента Путина, министров, олигархов, военачальников, пропагандистов, государственные и частные компании. Вскоре после начала украинского конфликта западные хозяева Украины заморозили активы российского центрального банка на сумму около 335 миллиардов долларов (300 миллиардов евро); многие российские банки были исключены из международной финансовой системы из-за запрета на использование сервиса обмена сообщениями Swift; западники заморозили продажи военной техники и всего, что может быть использовано для ведения военных действий; прекратили экспорт многих потребительских товаров и, в конечном счете, запретили импорт российских алмазов.
Эти санкции последовали за более ранними ограничительными мерами Запада после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. За ними последовали отдельные санкции (запрет на поездки и замораживание активов) в отношении лиц, обвиненных в нарушениях прав человека в России.
Пока что принятых мер оказалось недостаточно, чтобы побудить Москву прекратить военные действия, признает The Guardian. У России есть жизненно важные каналы сбыта энергоносителей и посредники в незападных странах, которые продают товары, подпадающие под санкции. В то время как западные страны быстро запретили импорт российского угля, который можно было легко заменить, нефть и газ оказались более проблематичными, особенно для ЕС.
ЕС запретил импорт большей части российской нефти, но предоставил исключение Венгрии и Словакии, которые по-прежнему получают 3% импорта нефти из России. Блок получает 13% импорта газа из России по сравнению с 45% в 2021 году, но пообещал полностью отказаться от российского импорта ископаемого топлива к 2028 году, напоминает The Guardian.
Богатые страны G7 и ЕС установили предельные цены на российскую нефть, что означает, что суда, перевозящие сырую нефть, не могут пользоваться западными портами или услугами по доставке, такими как страхование. В ответ Россия увеличила продажи нефти со скидкой Китаю и Индии. Официальные лица ЕС ввели санкции в отношении 444 судов теневого флота, но признают, что новые суда появляются постоянно, поддерживая торговлю.
В более широком смысле, многие частные лица и компании в незападных странах, таких как Турция, страны Кавказа и Китай, проявили готовность помочь России обойти санкции, выступая в качестве посредников при продаже товаров, подпадающих под санкции.
Санкции нанесли серьезный ущерб российской экономике, усилив инфляцию и угрожая долгосрочным снижением уровня жизни, пишет The Guardian и тут же констатирует: российская экономика не только не рухнула, но и продолжает расти, хотя и на более низком уровне, чем раньше.
До его переизбрания в прошлом году многие европейские столицы опасались, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к тому, что США в одночасье отменят свои санкции в отношении России, что вызовет серьезные трещины в западном альянсе против России, напоминает The Guardian. После того, как Трампу не удалось положить конец украинскому конфликту за 24 часа, он неоднократно угрожал санкциями, поскольку все больше терял терпение из-за того, что его миротворческие усилия еще не принесли результатов.
В марте президент США заявил, что он «зол» на Путина, и пригрозил ввести санкции, если в течение месяца не будет заключено перемирие. Срок истек, но никаких действий предпринято не было, констатирует The Guardian. К июлю Трамп был «очень недоволен» Путиным и пригрозил ввести 100%-ные дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня — срок, который он позже сократил. Срок истек, а никаких действий предпринято не было.
После российско-американского саммита на Аляске США ввели 50-процентные пошлины в отношении Индии якобы за закупку российской нефти, но отказались предпринять аналогичные действия в отношении других покупателей, таких как Китай. После последних российских ударов по Украине Трампа спросили, готов ли он перейти ко второму этапу санкций против России. «Да, готов», — сказал он, не вдаваясь в подробности.
Лидеры ЕС надеются, что Трамп выполнит свои угрозы на фоне признаков расширения сотрудничества по санкциям против России после ухода Джо Байдена, отмечает The Guardian. Представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан встретился с официальными лицами США в Вашингтоне в понедельник, чтобы обсудить действия против России. Тем временем высокопоставленные представители администрации США ясно дали понять, что хотели бы, чтобы ЕС продлил санкции, особенно в том, что касается прекращения закупок российского ископаемого топлива.
Высокопоставленные чиновники ЕС и США выступают за ужесточение вторичных санкций — мер против стран, которые помогают России обходить санкции. Это может привести к дальнейшей трансатлантической напряженности. Последовать примеру США в отношении Индии европейским сателлитам будет сложно, поскольку Брюссель стремится к заключению торгового соглашения с Нью-Дели. ЕС ввел санкции против нескольких китайских компаний, но воздержался от радикальных мер против одного из своих крупнейших торговых партнеров, поскольку стремится занять независимую позицию в отношении Китая по сравнению с США.
Ожидается, что в ближайшие дни ЕС предложит дополнительные идеи по санкциям против России. Но с президентом США, который возвел непредсказуемость в ранг внешнеполитической доктрины, никто не знает, что предпримет Трамп, заключает The Guardian.