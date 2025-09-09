По данным ведомства, официально средняя месячная заработная плата по экономике достигла 15,5 тысячи леев, на руки при этом работник получает 13,2 тысячи леев, но и это не так катастрофично, как торможение роста номинальной оплаты труда, полагает политик.
После впечатляющего номинального роста в конце 2022 года сегодня мы наблюдаем резкое торможение. Если в I квартале 2023 года номинальная зарплата росла на 20,1%, то теперь, во II квартале 2025 года, рост составил лишь 10%. Снижение в два раза. В условиях экономической стабильности 10% можно было бы считать приемлемым. Однако в Республике Молдова, где инфляция остаётся высокой, а цены взлетели из-за энергетического и фискального хаоса, созданного PAS, это означает совсем другое: реальные зарплаты выросли всего на 1,9% за год. По сути, стагнация.
Он также обращает внимание на то, что три из пяти лет правления партии PAS «снизили» реальные зарплаты жителей страны под уровень 2020 года. Люди работали больше, платили больше, а получали меньше, — констатирует Филат.
Энергетический шок 2021−2023 годов, усугублённый самой высокой инфляцией в Европе, уничтожил покупательную способность. То, что в 2023—2024 годах выглядело как лёгкое восстановление, сегодня оказалось лишь корректировкой после катастрофического падения в годы правления PAS. Нормальность испарилась, остался лишь перманентный кризис.
Он обвинил руководство страны в некомпетентности, отметив, что она тоже имеет свою цену, «самую высокую, которую когда-либо платили граждане этой страны».