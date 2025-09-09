Экс-премьер Молдовы: реальные зарплаты выросли всего на 1,9% за год, это стагнация

После впечатляющего номинального роста в конце 2022 года сегодня мы наблюдаем резкое торможение. Если в I квартале 2023 года номинальная зарплата росла на 20,1%, то теперь, во II квартале 2025 года, рост составил лишь 10%. Снижение в два раза. В условиях экономической стабильности 10% можно было бы считать приемлемым. Однако в Республике Молдова, где инфляция остаётся высокой, а цены взлетели из-за энергетического и фискального хаоса, созданного PAS, это означает совсем другое: реальные зарплаты выросли всего на 1,9% за год. По сути, стагнация.