Власть Молдовы не заметила оскорблений министра соцзащиты в адрес народа: Бузу под натиском общественности пришлось самому извинится за то, что назвал противников ПАС «быдлом»

Итак, спустя почти сутки министр соцзащиты Молдовы Бузу публично извинился за то, что назвал противников ПАС «быдлом».
Он признал, что позволил себе оскорбительное слово и, по его же словам, «не соответствовал высоким стандартам, которых ждут от министра».
Бузу заявил, что «ошибся словом» и пообещал впредь быть осторожнее в выражениях.
Насколько это искренне — не знаем.
Но напомним, что больше суток Бузу юлил и рассказывал о том, что его слова «были вырваны из контекста».
Хотя на ВИДЕО — все однозначно.
В этой истории министр, конечно, виноват.
Но виноваты и те, кто хранил (и хранит) молчание — первые лица Молдовы: Санду, Гросу, Речан.
По сути, молчаливо соглашаясь с Бузу.
То есть, те, кто первыми должен был отреагировать на хамство одного из топов власти — целого министра.
Те, кто рассказывает нам сказки о том, что молдавское общество должно быть единым перед трудностями.
Думается, вывод из этого инцидента был простыми людьми сделан.
А какой именно — узнаем на выборах 28 сентября.