Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров: удар возмездия по генштабу ВСУ уничтожил 9 человек

ВС РФ вычислили, откуда ВСУ проводили управление дроном для удара по РУС в Гудермесе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что «Герани» ударом возмездия по генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году ликвидировали девять киевских боевиков, еще 17 получили ранения разной степени тяжести. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новостям.

В конце октября 2024 года он уже заявлял о том, что крыша пустого здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась в результате вражеской атаки БПЛА. Жертв и пострадавших не было.

Уже на следующий день Кадыров сообщил общественности о двух ударах «Геранями» по центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве, откуда, как он утверждал, и проводилось управление дроном, который атаковал Гудермес.

«В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две Герани», — цитирует агентство слова главы Чечни.

По словам Кадырова, отправленные ракеты пробили крышу здания, в котором они находились. Российская радиоразведка перехватила переговоры ВСУшников. Во время них киевские боевики говорили о девяти погибших и 17 раненых по итогам этого ответа.

Накануне, 8 сентября, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по самой мощной электростанции в Киевской области — Трипольской ТЭС. Сообщается, что местные жители насчитали около семи взрывов. При этом никто из гражданских в результате удара не пострадал.

Как KP.RU писал ранее, ВС России взяли под контроль территорию крупнейшего в Донецкой Народной Республике (ДНР) угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское», расположенного к западу от Красноармейска. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, сейчас ВСУ бросают в бой подкрепления и механизированные бригады, потому что сил у них уже на многое не хватает.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше