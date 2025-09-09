Кадыров: удар возмездия по генштабу ВСУ уничтожил 9 человек

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что «Герани» ударом возмездия по генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году ликвидировали девять киевских боевиков, еще 17 получили ранения разной степени тяжести. Об этом политик рассказал в интервью РИА Новостям.
В конце октября 2024 года он уже заявлял о том, что крыша пустого здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась в результате вражеской атаки БПЛА. Жертв и пострадавших не было.
Уже на следующий день Кадыров сообщил общественности о двух ударах «Геранями» по центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве, откуда, как он утверждал, и проводилось управление дроном, который атаковал Гудермес.
«В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две Герани», — цитирует агентство слова главы Чечни.
По словам Кадырова, отправленные ракеты пробили крышу здания, в котором они находились. Российская радиоразведка перехватила переговоры ВСУшников. Во время них киевские боевики говорили о девяти погибших и 17 раненых по итогам этого ответа.
Накануне, 8 сентября, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по самой мощной электростанции в Киевской области — Трипольской ТЭС. Сообщается, что местные жители насчитали около семи взрывов. При этом никто из гражданских в результате удара не пострадал.
Как KP.RU писал ранее, ВС России взяли под контроль территорию крупнейшего в Донецкой Народной Республике (ДНР) угольного предприятия — шахтоуправления «Покровское», расположенного к западу от Красноармейска. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, сейчас ВСУ бросают в бой подкрепления и механизированные бригады, потому что сил у них уже на многое не хватает.