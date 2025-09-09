DM: Финляндия и Польша укрепят границы при помощи противотанковых болот

Финляндия и Польша планируют заболотить свои границы, чтобы сделать невозможным наступление танков и другой тяжелой техники противника, пишет Daily Mail со ссылкой на Министерства обороны стран.
«Европейские страны превращают границы в оборонительные болота и накапливают товары первой необходимости, такие как продукты питания, вода и лекарства, готовясь к кризису», — говорится в материале.
Уточняется, что таким образом Евросоюз готовится к боевым действиям с Россией.
Автор материала подчеркивает, что ранее Брюссель запустил «стратегию накопления запасов» и рекомендовал всем жителям иметь трехдневный запас еды, медикаментов и воды.
Напомним, ранее Литва заявила, что тоже планирует заболотить границы. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это отреагировала с иронией и охарактеризовала процесс как «модернизацию по-европейски».