Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: Финляндия и Польша укрепят границы при помощи противотанковых болот

Финляндия и Польша якобы готовятся к противостоянию с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Финляндия и Польша планируют заболотить свои границы, чтобы сделать невозможным наступление танков и другой тяжелой техники противника, пишет Daily Mail со ссылкой на Министерства обороны стран.

«Европейские страны превращают границы в оборонительные болота и накапливают товары первой необходимости, такие как продукты питания, вода и лекарства, готовясь к кризису», — говорится в материале.

Уточняется, что таким образом Евросоюз готовится к боевым действиям с Россией.

Автор материала подчеркивает, что ранее Брюссель запустил «стратегию накопления запасов» и рекомендовал всем жителям иметь трехдневный запас еды, медикаментов и воды.

Напомним, ранее Литва заявила, что тоже планирует заболотить границы. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это отреагировала с иронией и охарактеризовала процесс как «модернизацию по-европейски».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше