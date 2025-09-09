Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнейшая в ДНР шахта перешла под контроль Армии России

Российские военные взяли под контроль территорию крупнейшего в ДНР угольного предприятия, вытеснив из него украинские войска. Речь идёт о шахтоуправлении «Покровское», расположенном к западу от Красноармейска. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Источник: Life.ru

«Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления “Покровское” у Удачного», — подчеркнул он.

По словам Кимаковского, в данном районе продолжаются тяжёлые боевые действия, Киев отправляет в бой всё новые группы подкрепления.

Ранее сообщалось, что ВСУ подорвали инфраструктуру второй по величине шахты в ДНР — Краснолиманской. Предприятие находится вблизи города Родинское. В середине 2024 года объём добычи угля на шахте составлял от 80 до 100 тысяч тонн в месяц.