«Наши подразделения вошли на территорию административно-производственного комплекса шахтоуправления “Покровское” у Удачного», — подчеркнул он.
По словам Кимаковского, в данном районе продолжаются тяжёлые боевые действия, Киев отправляет в бой всё новые группы подкрепления.
Ранее сообщалось, что ВСУ подорвали инфраструктуру второй по величине шахты в ДНР — Краснолиманской. Предприятие находится вблизи города Родинское. В середине 2024 года объём добычи угля на шахте составлял от 80 до 100 тысяч тонн в месяц.