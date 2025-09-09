Опубликована похабная картинка поздравления Трампом сексуального преступника

Комитет Палаты представителей США опубликовал изображение записки с поздравлением Трампа с днем рождения и всего альбома в честь дня рождения сексуального преступника Эпштейна целиком. Изображение отражает отчет о письме, переданном адвокатами по недвижимости после получения повестки в суд, и часть «печально известной “Книги поздравлений”.
Палата представителей демократов в понедельник опубликовала изображение записки и рисунка сексуального характера, на котором, судя по всему, стоит подпись Дональда Трампа, — той самой записки, написание которой президент отрицал после того, как сообщения о ее существовании были опубликованы ранее в этом году в The Wall Street Journal.
Записка, которая была передана адвокатами опального финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна в ответ на повестку в суд из комитета по надзору Палаты представителей, была включена в набор записок, отправленных осужденному сексуальному преступнику по случаю его 50-летия.
На снимке было изображено письмо, которое, по сути, соответствовало описанию в июльском отчете журнала. Внутри эскиза женского торса в заметке изображен воображаемый разговор между Трампом и Эпштейном, а под ним, по-видимому, подпись Трампа, пишет The Guardian.
«Комитет по надзору заполучил печально известную “Книгу поздравлений”, в которой содержится записка от президента Трампа, которая, по его словам, не существует», — говорится в заявлении Роберта Гарсии, главного демократа в комиссии. «Пришло время президенту рассказать нам правду о том, что он знал, и обнародовать все файлы Эпштейна».
Белый дом не стал сразу комментировать письмо, но официальные лица попытались дискредитировать записку. Заместитель главы администрации по коммуникациям Тейлор Будович в публикации, содержащей другую версию подписи Трампа, предположил, что записка или подпись были подделаны.
«Время News corp открыть эту чековую книжку, это не его подпись. КЛЕВЕТА!» — утверждает Будович, ссылаясь на иск о диффамации, который Трамп подал против News Corp, материнской компании The Wall Street Journal, из-за оригинальной статьи.
Но даже несмотря на то, что совсем недавно Трамп подписывал свое имя и фамилию вместе, в течение многих лет он использовал в подписях только свое имя, стилизованное под линию, начинающуюся с последней буквы, — и подпись Трампа на письме от 1995 года очень напоминала ту, что была найдена на записке Эпштейну, отмечает The Guardian.
Трамп отдельно отрицал, что нарисовал женскую фигуру или написал записку Эпштейну. «Предполагаемое письмо, которое они напечатали от президента Трампа Эпштейну, было ПОДДЕЛКОЙ», — заявил он в июле.
Письмо из так называемой «Книги дня рождения» было передано в комитет по надзору Палаты представителей в ответ на повестку, выданную его председателем-республиканцем Джеймсом Комером, и письмо от демократов Сильвии Гарсия и Ро Ханны от 25 июля, в котором они призывали компанию Эпштейна предоставить материалы.
Позже комитет также опубликовал полную версию книги, посвященной дню рождения, которая, как показали отсканированные страницы, называлась «Первые пятьдесят лет» и была разделена на 10 разделов, включая пролог, написанный коллегой Эпштейна Гислейн Максвелл.
Том в кожаном переплете содержал десятки писем и изображений откровенно сексуального характера, начиная от рисунков «подружек» Эпштейна, наслаждающихся массажем у бассейна, и заканчивая фотографиями львов и зебр, занимающихся сексом.
Среди других авторов были Билл Клинтон, миллиардер Леон Блэк, профессор Гарвардской школы права и бывший адвокат Трампа Алан Дершовиц, ныне посол Великобритании в США Питер Мандельсон и Лес Векснер, а также другие представители истеблишмента.
Трамп категорически отрицал, что написал или проиллюстрировал заметку, назвав ее «фальшивкой» и настаивая на том, что «это не мои слова, не то, как я говорю».
Позже он подал иск о клевете против журналистов. В иске требовалась компенсация в размере 10 миллиардов долларов, в частности, речь шла о медиамагнате Руперте Мердоке.
Тем временем администрация Трампа потратила месяцы на изменение своей позиции по поводу того, будут ли обнародованы файлы, связанные с Эпштейном, и существуют ли они вообще, причем Трамп в какой-то момент назвал их «мистификацией демократов».
Комитет Палаты представителей по надзору при участии демократов и республиканцев продолжает изучать материалы, связанные с Эпштейном. Эпштейн, богатый финансист с многочисленными влиятельными связями, предположительно свел счеты с жизнью в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по федеральным обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации (по другой версии, был убит, так как слишком много знал).