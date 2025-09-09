Опубликована похабная картинка поздравления Трампом сексуального преступника

Но даже несмотря на то, что совсем недавно Трамп подписывал свое имя и фамилию вместе, в течение многих лет он использовал в подписях только свое имя, стилизованное под линию, начинающуюся с последней буквы, — и подпись Трампа на письме от 1995 года очень напоминала ту, что была найдена на записке Эпштейну, отмечает The Guardian.