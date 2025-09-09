Кобяков: разведка ФРГ снимала с рейсов немцев, ехавших на ПМЭФ-2025

Разведка ФРГ снимала с рейсов немцев, которые направлялись в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом рассказал советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
«BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень», — сказал помощник российского лидера в беседе с РИА Новости в рамках ВЭФ-2025.
Ранее Кобяков рассказал о рекордах, которые побил Восточный экономический форум в этом году. По его словам, ВЭФ-2025 установил рекорды по числу гостей и сумме контрактов.
Кроме того, Кобяков рассказал о составе иностранных делегаций на Восточном экономическом форуме. По его словам, структура иностранных участников саммита меняется каждый год, что заставляет организаторов проводить дополнительный анализ со стороны.