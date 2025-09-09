Делегация Петербурга прибыла в Ташкент с официальным визитом

Визит следует за недавней встречей президентов России и Узбекистана в Китае, где обсуждалось укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Как подчеркнул Беглов, Петербург играет ключевую роль в развитии межрегионального сотрудничества. Товарооборот между городом и республикой в 2024 году вырос на рекордные 19%, достигнув 589 млн долларов. Цель сторон — увеличить этот показатель до 1 млрд долларов.