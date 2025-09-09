Делегация Петербурга прибыла в Ташкент с официальным визитом

Делегация Правительства Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым начала официальный визит в Республику Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Руководством наших стран поставлены задачи укрепления интеграционных связей, развития кооперации и реализации инновационных проектов. Наш приоритет — укрепление торгово-экономического сотрудничества, — заявил Беглов.
Визит следует за недавней встречей президентов России и Узбекистана в Китае, где обсуждалось укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Как подчеркнул Беглов, Петербург играет ключевую роль в развитии межрегионального сотрудничества. Товарооборот между городом и республикой в 2024 году вырос на рекордные 19%, достигнув 589 млн долларов. Цель сторон — увеличить этот показатель до 1 млрд долларов.
В рамках визита запланировано подписание Дорожной карты сотрудничества на 2026−2028 годы и утверждение перечня приоритетных проектов, включая строительство квартала «Санкт-Петербург» в Новом Ташкенте, открытие Торгового дома и Центра ядерной медицины. Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти: петербургская делегация примет участие в открытии «Ленинградского монумента» в память о жителях блокадного Ленинграда, эвакуированных в Узбекистан. Губернатор также встретится с проживающими в республике блокадниками.