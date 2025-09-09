Разведка Германии сняла с рейсов немцев, ехавших на ПМЭФ

Ранее сообщалась, что в 2025 году количество иностранных делегаций и участников форума увеличилось по сравнению с предыдущими годами. ПМЭФ состоялся в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня, собрав представителей из многих стран для обсуждения ключевых экономических, технологических и социальных вопросов. Центральной темой мероприятия стала идея «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».