Объяснено, как разведка Германии помешала поездке немцев на ПМЭФ-2025

Советник главы российского государства и ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков в беседе с РИА Новости заявил, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) снимала с авиарейсов немецких граждан, намеревавшихся посетить Россию для работы на Петербургском международном экономическом форуме.
К примеру, на минувшем Петербургском международном экономическом форуме BND сняла с рейса немцев, направлявшихся в Россию на ПМЭФ. По-видимому, у них не все в порядке с демократическими принципами, заметил он, находясь на полях Восточного экономического форума.
Кобяков также высказал предположение, что в настоящее время Соединенные Штаты все чаще направляют на международные форумы сотрудников разведслужб.
Структуру бизнеса, представленного на ВЭФ, еще не анализировал, но, как мне кажется, они теперь больше направляют сюда агентов разведки, которые под маской решения деловых вопросов стараются решить несколько иные задачи, констатировал советник президента.
Он подчеркнул, что Россия располагает специализированными службами, которым известны способы реагирования в подобных обстоятельствах. По его словам, компетентные органы располагают всей нужной информацией и методами противодействия подобным мероприятиям.
