Раскрыта главная уловка Трампа в подготовке антироссийских санкций

Собеседник издания обратил внимание на существование еще одного фактора, который может повлиять на политику президента США в отношении РФ. Так, в конце октября — начале ноября текущего года в Южной Корее состоится саммит АТЭС, на полях которого возможна встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, продолжил Нейжмаков. Он отметил, что перед лицом этих потенциальных переговоров администрация американского лидера может стремиться показать Пекину способность Вашингтона укреплять свои позиции на других направлениях и перехватывать инициативу в отношениях с партнерами Китая. Эксперт допускает, что для этого в конце сентября — октября 2025 года будет активизирован диалог с Москвой.