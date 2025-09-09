Кобяков: Разведка Германии снимала с рейсов немцев, ехавших в Россию на ПМЭФ

Выступая на ВЭФ, советник также выразил предположение, что Соединённые Штаты в настоящее время чаще направляют на международные форумы разведчиков. Он отметил, что, хотя детальный анализ состава бизнес-участников ещё не проводился, у него складывается впечатление, что под видом предпринимателей прибывают лица, решающие иные задачи. В разговоре с РИА «Новости» Кобяков добавил, что в России подобные действия хорошо понимают и к ним готовы — специальные службы знают, как реагировать в таких ситуациях.