В Великобритании вспыхнул скандал: выяснилось, что экс-премьер Борис Джонсон торговал своими возможностями как главы правительства в обмен на глобальные деловые сделки. Утечка раскрывает, как бывший лидер Соединенного Королевства использовал субсидируемую государством должность для управления коммерческими интересами.
Утечка данных из личного кабинета Бориса Джонсона показывает, как бывший премьер-министр извлекал выгоду из контактов и влияния, которые он приобрел на своем посту, возможно, нарушая этику и правила лоббирования, пишет The Guardian.
Файлы Бориса «Джонсонюка», как зовут его украинские подпевалы, содержат электронные письма, переписку, счета-фактуры, выступления и деловые контракты. Они проливают свет на внутреннюю работу субсидируемой государством компании, которую Джонсон основал после ухода с Даунинг-стрит в сентябре 2022 года.
Утечка раскрывает, как Джонсон использовал компанию для управления множеством высокооплачиваемых рабочих мест и коммерческих предприятий. Эти данные вызывают вопросы к бывшему лидеру консерваторов о том, не нарушал ли он правила «вращающихся дверей», регулирующие карьеру на посту министра.
В этих разоблачениях есть отголоски скандала с лоббированием Greensill Capital, в который был вовлечен один из предшественников Джонсона, Дэвид Кэмерон, отмечает The Guardian. Они также могут вызвать вопросы о пособиях, которые бывшие премьер-министры получают за счет налогоплательщиков для управления своими частными офисами.
В утечке насчитывается более 1800 файлов, в том числе некоторые из них относятся ко времени пребывания Джонсона на Даунинг-стрит. The Guardian — единственная британская медиа-организация, которая, как известно, ознакомилась с этой находкой.
В файлах раскрывается:
* Джонсон лоббировал интересы высокопоставленного саудовского чиновника, с которым встречался во время пребывания на своем посту, попросив его поделиться с наследным принцем нефтяного государства Мохаммедом бен Салманом информацией о фирме, сопредседателем которой он является.
* Экс-премьер получил более 200 000 фунтов стерлингов от хедж-фонда после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро — вопреки заявлениям, что ему не заплатили.
* Находясь на своем посту, Джонсон, по всей видимости, провел секретную встречу с миллиардером Питером Тилем, основавшим скандальную американскую информационную компанию Palantir, за несколько месяцев до того, как ей была поручена роль управляющего данными Национальной службы здравоохранения.
* В явное нарушение правил, касающихся пандемии Covid, Джонсон устроил ужин для коллеги из партии тори, который профинансировал роскошный ремонт его квартиры на Даунинг-стрит, на следующий день после вступления в силу второго национального карантина из-за Covid-19.
Джонсон не ответил на многочисленные запросы о комментариях, отмечает The Guardian.
Файлы были получены компанией Distributed Denial of Secrets (DDoS), зарегистрированной в США некоммерческой организацией, которая занимается архивированием просочившихся и взломанных документов. В DDoS сообщили Guardian, что не знают о происхождении утечки. Однако появление данных на серверах DDoS неизбежно вызовет вопросы о нарушении безопасности в офисе бывшего премьер-министра.
Эта находка в основном относится к периоду после пребывания Джонсона на посту премьер-министра и охватывает период с сентября 2022 по июль 2024 года, хотя в ней также содержатся некоторые документы, подготовленные, когда он находился на Даунинг-стрит, продолжает The Guardian.
Раскрытие информации о том, как Джонсон сделал прибыльную карьеру в частном секторе, проливает свет на малоизвестную схему, которая позволяет бывшим премьер-министрам Великобритании требовать государственные деньги для оплаты расходов, «вытекающих из их особого положения в общественной жизни».
Ежегодная выплата в шестизначной сумме, известная как пособие на покрытие государственных расходов (PDCA), представляет собой субсидию, предназначенную для выполнения государственных обязанностей экс-премьер-министра. Она не предназначена для использования в частной или коммерческой деятельности.
В связи с этими документами возникают вопросы о том, не нарушал ли Джонсон эти границы, возглавляя компанию Office of Boris Johnson, созданную через месяц после того, как он покинул Даунинг-стрит.
Высокопоставленный источник в Кабинете министров подтвердил, что Джонсон запросил средства в рамках этой схемы для выплаты заработной платы сотрудникам своего личного офиса. Официальные данные показывают, что с момента ухода из правительства он потребовал выплаты PDCA в размере 182 000 фунтов стерлингов.
Офис Джонсона, как показывает утечка, сыграл центральную роль в управлении его коммерческими начинаниями. К ним относятся сделки с Daily Mail и GB News, а также кругосветная карьера, когда он выступал с речами перед богатыми клиентами.
Из архивных данных следует, что в период с октября 2022 по май 2024 года Джонсону заплатили около 5,1 млн фунтов стерлингов за 34 выступления. Эти миссии обычно приносят ему сотни тысяч фунтов стерлингов, а также щедрые расходы на перелеты первым классом и проживание в пятизвездочных отелях для него и его персонала.
Для бывших премьер-министров нет ничего необычного или противоречащего каким-либо правилам в том, что они путешествуют по миру, выступая с оплачиваемыми речами, но существуют ограничения на бизнес-деятельность, которой они могут заниматься после ухода из правительства, напоминает The Guardian. К ним относятся запреты на лоббистские контакты, налаженные во время пребывания на своем посту в иностранных правительствах и коммерческих организациях. Джонсону напомнили об этих правилах в тот день, когда он покинул Даунинг-стрит.