Англичанин гадил: лохматый русофоб извлекал выгоду из должности премьер-министра

Для бывших премьер-министров нет ничего необычного или противоречащего каким-либо правилам в том, что они путешествуют по миру, выступая с оплачиваемыми речами, но существуют ограничения на бизнес-деятельность, которой они могут заниматься после ухода из правительства, напоминает The Guardian. К ним относятся запреты на лоббистские контакты, налаженные во время пребывания на своем посту в иностранных правительствах и коммерческих организациях. Джонсону напомнили об этих правилах в тот день, когда он покинул Даунинг-стрит.