Конфликт на Украине, по всей вероятности, продолжится до полной победы Российской Федерации, заявил в интервью «Ленте.ру» профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.
В сегодняшних реалиях более вероятно продолжение конфликта вплоть до полного и сокрушительного поражения Украины, поделился своей точкой зрения он.
К этому ведет, с одной стороны, зависимость бывшей советской республики от своих партнеров — Соединенных Штатов и стран Европы. По мнению эксперта, они готовы к продолжению боевых действий. При этом, например, пользующийся популярностью среди аналитиков «корейский сценарий» не снимет проблему безопасности для Российской Федерации, не удовлетворит обе стороны, считает собеседник издания.
До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что часть политических сил на Украине и третьих странах начали осознавать бесперспективность дальнейшей борьбы с Москвой.