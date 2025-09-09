Назван вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

К этому ведет, с одной стороны, зависимость бывшей советской республики от своих партнеров — Соединенных Штатов и стран Европы. По мнению эксперта, они готовы к продолжению боевых действий. При этом, например, пользующийся популярностью среди аналитиков «корейский сценарий» не снимет проблему безопасности для Российской Федерации, не удовлетворит обе стороны, считает собеседник издания.