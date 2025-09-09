Непал снял запрет на пользование соцсетями после гибели участников протеста

В Непале правительство отменило запрет на социальные сети после массовых протестов, унесших жизни 19 человек. Об этом сообщил министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг, передает агентство Reuters.
Премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также отметил, что причиной насилия стало «влияние извне». Правительство пообещало выплатить компенсации семьям погибших и обеспечить бесплатное лечение для пострадавших.
В начале сентября в Непале запретили работу ряда популярных социальных сетей и онлайн-платформ. Причиной этого решения стало то, что владельцы этих ресурсов не выполнили требование властей о подаче заявок на официальную регистрацию в установленные сроки.
С 28 августа 2025 года им было дано семь дней на подачу необходимых документов. Однако многие владельцы мировых платформ проигнорировали это требование. После введения запрета в крупных городах страны начались массовые протесты.