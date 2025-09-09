Токаев назначил себе нового советника

Трудовую деятельность начинал с работы юристом в частных компаниях. С 2009 года работал атташе управления кадров Департамента администрации и контроля МИД РК. 2010−2012 годы — третий секретарь Службы Государственного протокола МИД РК. Также в разные годы работал референтом, экспертом, консультантом, инспектором Протокола президента Администрации президента РК; заведующим сектором Протокола президента Администрации президента; заместителем шефа Протокола президента РК.