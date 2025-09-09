«Триумф Маркса, восставшего из могилы»: В Европе испугались прихода к власти радикалов во Франции

Как ранее сообщал Life.ru, французское правительство подало в отставку после того, как парламент выразил ему недоверие из-за политики строгой экономии. Решение было принято в результате голосования в Национальном собрании. Кабинет министров Франсуа Байру начал работу в декабре прошлого года. На посту главы правительства он сменил Мишеля Барнье.