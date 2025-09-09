«Во Франции уходит в отставку очередное игрушечное правительство. Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе. На смену ему придёт форма постмодернистского левого движения, основанная на идентичности», — пояснил он.
По его словам, это «будет триумф Маркса, восставшего из могилы». Аналитик призвал европейцев к активному противодействию этим тенденциям.
Как ранее сообщал Life.ru, французское правительство подало в отставку после того, как парламент выразил ему недоверие из-за политики строгой экономии. Решение было принято в результате голосования в Национальном собрании. Кабинет министров Франсуа Байру начал работу в декабре прошлого года. На посту главы правительства он сменил Мишеля Барнье.