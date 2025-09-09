Минфин готовит инструменты для инвестиций иностранцев в госдолг России

Узнать больше по теме

Антон Силуанов: биография министра финансов России

Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.