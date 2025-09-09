На Западе выступили с призывом после слов Путина об Украине

В материале речь идет о том, что президенту США следует удвоить дипломатические усилия, инициировав серьезные переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, которые могут привести к выработке условий урегулирования. Соответствующий шаг может быть непопулярным, но реальный переговорный процесс должен когда-нибудь начаться, и ожидание не облегчит достижение мира, резюмировала колумнист.