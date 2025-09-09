Президенту США Дональду Трампу после слов российского лидера Владимира Путина об Украине стоит удвоить дипломатические усилия, пишет Responsible Statecraft (RS).
На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения боевых действий можно.
Автор публикации выразила надежду, что хозяин Белого дома прислушается к этим словам. «Хотя его личная встреча с Путиным на Аляске не принесла желаемых результатов, Трамп все еще может активизировать усилия по прекращению конфликта в Украине», — поделилась своей точкой зрения обозреватель издания.
Но для этого главе американского государства необходимо будет игнорировать голоса, призывающие к введению дополнительных ограничительных мер или оказанию военного давления на Российскую Федерацию, отмечается в статье.
В материале речь идет о том, что президенту США следует удвоить дипломатические усилия, инициировав серьезные переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, которые могут привести к выработке условий урегулирования. Соответствующий шаг может быть непопулярным, но реальный переговорный процесс должен когда-нибудь начаться, и ожидание не облегчит достижение мира, резюмировала колумнист.