«И эффективнее, и быстрее будет именно дипломатический вариант. И конфликт в любом случае закончится только за столом переговоров», — приводит слова депутата «Лента.ру». Чепа добавил, что для того, чтобы склонить украинскую власть и ее союзников к диалогу, требуется движение на линии боевого соприкосновения.
Парламентарий напомнил, что переговорный процесс продолжается. Российские представители контактируют с командами США и других стран, заинтересованных в разрешении украинского кризиса. Но, обратил внимание Алексей Чепа, чем успешнее будут российские войска в зоне СВО, тем плодотворнее будут дипломатические переговоры.
Депутат отметил, что сейчас переговорный процесс замедлился. Он добавил, что предложения и договоренности, достигнутые президентами РФ и США на Аляске, не реализуются из-за препятствий, которые чинятся третьими сторонами.
8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешению украинского кризиса мешает «оголтелый европейский милитаризм»: страны ЕС и Великобритания продолжают поставлять Киеву оружие и препятствуют мирному урегулированию конфликта.