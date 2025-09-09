Ричмонд
В Госдуме назвали лучший вариант окончания кризиса на Украине

Приоритетным для России вариантом является завершение украинского конфликта путем дипломатических переговоров. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«И эффективнее, и быстрее будет именно дипломатический вариант. И конфликт в любом случае закончится только за столом переговоров», — приводит слова депутата «Лента.ру». Чепа добавил, что для того, чтобы склонить украинскую власть и ее союзников к диалогу, требуется движение на линии боевого соприкосновения.

Парламентарий напомнил, что переговорный процесс продолжается. Российские представители контактируют с командами США и других стран, заинтересованных в разрешении украинского кризиса. Но, обратил внимание Алексей Чепа, чем успешнее будут российские войска в зоне СВО, тем плодотворнее будут дипломатические переговоры.

Депутат отметил, что сейчас переговорный процесс замедлился. Он добавил, что предложения и договоренности, достигнутые президентами РФ и США на Аляске, не реализуются из-за препятствий, которые чинятся третьими сторонами.

8 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешению украинского кризиса мешает «оголтелый европейский милитаризм»: страны ЕС и Великобритания продолжают поставлять Киеву оружие и препятствуют мирному урегулированию конфликта.

