Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти одной страны сняли запрет с соцсетей после протестов

Министр связи и информатизации Непала Притхви Гурунг заявил, что правительство страны решило отменить запрет соцсетей в стране.

Министр связи и информатизации Непала Притхви Гурунг заявил, что правительство страны решило отменить запрет соцсетей в стране.

Власти приняли решение в ходе экстренного заседания кабинета министров, рассказало timesofindia.indiatimes.com.

Жители столицы Непала Катманду и других крупных городов устроили протесты, за которыми последовали столкновения с полицией, в которых 19 протестующих погибли.

Читайте материал «Россияне стали реже покупать один продукт».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.