Власти одной страны сняли запрет с соцсетей после протестов

Министр связи и информатизации Непала Притхви Гурунг заявил, что правительство страны решило отменить запрет соцсетей в стране.
Власти приняли решение в ходе экстренного заседания кабинета министров, рассказало timesofindia.indiatimes.com.
Жители столицы Непала Катманду и других крупных городов устроили протесты, за которыми последовали столкновения с полицией, в которых 19 протестующих погибли.
