«Унижение»: Урсула фон дер Ляйен продала Европу Америке

Подавляющее большинство жителей крупнейших государств ЕС считают, что блок «продался» тарифному соглашению с США, показывает опрос. В среднем 77% респондентов из пяти стран считают, что соглашение принесет пользу в первую очередь экономике США, а не европейцам.

Большинство людей в пяти крупнейших государствах-членах ЕС считают, что Европейская комиссия во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен продала граждан Европы, ведя переговоры с Дональдом Трампом о «унизительном» тарифном соглашении, которое «приносит пользу США» гораздо больше, чем Европе, показал опрос.

Опрос Cluster17, опубликованный во вторник, показал, что 77% респондентов — от 89% во Франции до 50% в Польше — считают, что сделка принесет пользу прежде всего экономике США, и только 2% считают, что она принесет пользу Европе.

В пяти странах, на долю которых приходится около 60% населения блока, в среднем 52% назвали сделку, согласованную в июле Трампом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, «унижением».

В соответствии с соглашением, ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США и предоставит преференциальный доступ на рынки для широкого ассортимента морепродуктов и сельскохозяйственной продукции из США. В свою очередь, на большинство товаров из ЕС, ввозимых в США, будет распространяться базовый тариф в размере 15%.

Кроме того, компании ЕС должны инвестировать дополнительные 600 миллиардов долларов в США, европейский блок должен закупить энергоносители в США на 750 миллиардов долларов и значительно увеличить расходы на оборонный экспорт США — требования, которые более двух третей респондентов опроса восприняли негативно, отмечает The Guardian.

Фон дер Ляйен приветствовала соглашение как «огромную сделку», которая принесла «стабильность» и «предсказуемость», а также позволила избежать 30-процентной тарифной ставки, которой угрожал Трамп. Однако комментаторы утверждают, что ЕС отказался от гораздо большего, чем США, и фактически капитулировал перед запугиванием Вашингтона.

Это мнение разделяет большинство европейцев, судя по опросу, проведенному для дискуссионной платформы по европейским вопросам Le Grand Continent. В среднем 75% респондентов считают, что немка фон дер Ляйен защищала европейские интересы «очень» или «довольно» плохо.

Почти 70% заявили, что были бы готовы бойкотировать американские товары из-за условий сделки; 44% считают Трампа «врагом Европы»; 47% считают, что у него «автократические наклонности»; и 36% говорят, что он «ведет себя как диктатор», продолжает The Guardian.

Более трех четвертей опрошенных заявили, что они очень или в значительной степени недовольны подходом ЕС к администрации Трампа, при этом почти 40% заявили, что, по их мнению, блок должен выступить против капризов президента США.

За несколько дней до запланированного выступления немки фон дер Ляйен с посланием о положении в стране в 2025 году явное большинство респондентов (60%) в пяти странах заявили, что они восприняли бы отставку главы Еврокомиссии «очень» или «довольно» положительно.

В качестве четкого сигнала Брюсселю, хотя большинство — от 85% в Испании до 61% во Франции — считают, что их страна должна остаться членом ЕС, 37% заявили, что, если Евросоюз не сможет защитить своих граждан от геополитических рисков, то «следует предусмотреть выход».

