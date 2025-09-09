«Унижение»: Урсула фон дер Ляйен продала Европу Америке

В соответствии с соглашением, ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США и предоставит преференциальный доступ на рынки для широкого ассортимента морепродуктов и сельскохозяйственной продукции из США. В свою очередь, на большинство товаров из ЕС, ввозимых в США, будет распространяться базовый тариф в размере 15%.