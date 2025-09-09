Разведка ФРГ (BND) не позволяла немецким гражданам отправиться в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходил с 18 по 21 июня 2025 года, сообщил советник президента Антон Кобяков, являющийся ответственным секретарём оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ).
«BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ. Наверное, как-то у них там с демократией не очень», — сказал на ВЭФ Кобяков, которого цитирует РИА Новости.
Советник президента также предположил, что США, вероятно, стараются отправлять на такие форумы представителей своих разведок.
«Структуру представленного (на ВЭФ. — прим. ред.) бизнеса еще не изучал, но мне кажется, что они сейчас больше направляют сюда разведчиков, которые под вопросами бизнеса пытаются решить несколько другие задачи», — уточнил он.
При этом Кобяков подчеркнул, что в России этим вопросом занимаются специальные службы, которые знают, что делать.
Напомним, в 2025 году в юбилейном, десятом по счёту Восточном экономическом форуме приняли участие 8,4 тыс. гостей из 75 стран. Во время проведения ВЭФ-2025 было подписано 353 соглашения, общая сумма которых составила 6,5 млрд рублей.