Володин обвинил Макрона в тщеславии и некомпетентности: президент Франции довел страну до кризиса

Володин рассказал об усталости французов от восьмилетнего позора Макрона.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что граждане Франции устали от восьмилетнего периода правления президента Эммануэля Макрона, который он охарактеризовал как «позор». Соответствующее заявление парламентарий сделал в Мах.

По мнению Володина, проблема французского лидера заключается в нём самом. Спикер Госдумы утверждает, что Макрон, вмешиваясь во внутренние дела других государств и борясь за личную власть в Евросоюзе, окончательно потерял доверие граждан и довел страну до кризиса во всех сферах.

Володин привел экономические показатели: государственный долг Франции достиг 3,4 триллиона евро, что составляет около 114% ВВП, экономика находится на грани стагнации, а в промышленном производстве наблюдается падение.

Также председатель Госдумы обвинил Макрона в расправе над более популярными политиками путем лишения их избирательных прав. Парламентарий добавил, что, несмотря на ходатайство об импичменте со стороны политических партий, французский президент будет стараться удержать власть любыми способами.

Плачевность ситуации понимает, похоже, даже президент Франции Эммануэль Макрон. Однако он уже нашел «гениальную» отговорку. Он обвинил во всех проблемах Россию. Мол, та якобы представляет угрозу национальной безопасности Франции.

