Президент Узбекистана вручил главе ФИФА орден «Дустлик»

Президент Международной федерации футбола по приглашению Ассоциации футбола Узбекистана находится в республике с рабочим визитом.
Джанни Инфантино еще раз поздравил лидера и народ Узбекистана с историческим событием — выходом национальной сборной в финальный этап чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США.
По его словам, это заслуженное достижение — практический результат проводимых реформ и всемерной поддержки развития спорта в республике.
Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения продуктивного партнерства Узбекистана с этой авторитетной международной структурой, прежде всего в области дальнейшей трансформации системы организации и управления футболом, содействия в раскрытии молодых талантов, подготовке на международном уровне тренеров, судей, менеджеров, спортивных врачей и технических специалистов.
Речь шла о сотрудничестве в реализации совместных программ популяризации футбола, прежде всего среди молодежи:
- при техническом содействии ФИФА в РУз создали современный Национальный футбольный центр, включая ситуационный центр цифрового футбола с внедрением инновационных решений;
- в прошлом году в республике успешно прошел чемпионат мира по футзалу.
Особое внимание уделили организации крупных турниров и мероприятий ФИФА в Узбекистане.
Стороны договорились открыть в Ташкенте региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии.
За личный вклад в развитие и продвижение узбекского футбола на международной арене Президент Узбекистана вручил главе ФИФА Джанни Инфантино высокую государственную награду — орден «Дустлик».