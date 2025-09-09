Ричмонд
Президент Узбекистана вручил главе ФИФА орден «Дустлик»

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил главе ФИФА Джанни Инфантино орден «Дустлик», сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: president.uz

Президент Международной федерации футбола по приглашению Ассоциации футбола Узбекистана находится в республике с рабочим визитом.

Джанни Инфантино еще раз поздравил лидера и народ Узбекистана с историческим событием — выходом национальной сборной в финальный этап чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США.

По его словам, это заслуженное достижение — практический результат проводимых реформ и всемерной поддержки развития спорта в республике.

Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения продуктивного партнерства Узбекистана с этой авторитетной международной структурой, прежде всего в области дальнейшей трансформации системы организации и управления футболом, содействия в раскрытии молодых талантов, подготовке на международном уровне тренеров, судей, менеджеров, спортивных врачей и технических специалистов.

говорится в сообщении

Речь шла о сотрудничестве в реализации совместных программ популяризации футбола, прежде всего среди молодежи:

  • при техническом содействии ФИФА в РУз создали современный Национальный футбольный центр, включая ситуационный центр цифрового футбола с внедрением инновационных решений;
  • в прошлом году в республике успешно прошел чемпионат мира по футзалу.

Особое внимание уделили организации крупных турниров и мероприятий ФИФА в Узбекистане.

Стороны договорились открыть в Ташкенте региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии.

За личный вклад в развитие и продвижение узбекского футбола на международной арене Президент Узбекистана вручил главе ФИФА Джанни Инфантино высокую государственную награду — орден «Дустлик».

говорится в сообщении