Слова главаря киевского режима Владимира Зеленского о победе Украины похожи на плагиат из русской песни. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью РИА Новости.
«Складывается впечатление, что Зеленский, который запрещает слушать русские песни, на практике занялся плагиатом чужих мыслей и является поклонником известной песни Русская дорога авторства Игоря Растеряева», — цитирует его слова агентство.
Накануне нелегитимный президент заявил в интервью ABC, что будет считать победой украинской стороны тот факт, если государству удастся сохранить все свои территории. Рогов подчеркнул, что вместе с этим заявлением Зеленский привел соответствующие строчки из песни: «запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем — это мы вперед идем».
«По сути, Зеленский повторил эту фразу только в своей интерпретации», — подытожил спикер.
Как KP.RU писал ранее, Зеленский уже готовится «к концу». Главарь киевского режима заявил, что ВСУ побеждают, пока «Украина не завоевана русскими полностью». Это свидетельствует о его подготовке к поражению, заметил британский аналитик Александр Меркурис.