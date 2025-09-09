Накануне нелегитимный президент заявил в интервью ABC, что будет считать победой украинской стороны тот факт, если государству удастся сохранить все свои территории. Рогов подчеркнул, что вместе с этим заявлением Зеленский привел соответствующие строчки из песни: «запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем — это мы вперед идем».