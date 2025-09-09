Ричмонд
Александр Лукашенко подвердил готовность посетить Северную Корею

Президент Беларуси поздравил Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил от себя лично и от имени всего белорусского народа поздравление Председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну по случаю национального праздника — Дня образования Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В послании отмечается, что с момента провозглашения суверенного государства в 1948 году КНДР преодолела множество трудностей, которые лишь укрепили волю и единство народа, помогли сохранить его независимость и уникальную культурную самобытность.

Белорусский лидер подчеркнул, что история двусторонних отношений между Минском и Пхеньяном служит примером мирного сотрудничества, основанного на дружбе, уважении равноправия и общих морально-культурных ценностях.

«С особой теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное время посетить вашу страну с целью вывести межгосударственные связи на новый качественный уровень», — отметил Александр Лукашенко. Он выразил надежду, что дальнейшее развитие белорусско-корейского сотрудничества и совместная деятельность в международных организациях принесут пользу обоим народам, способствуя укреплению доверия и взаимопонимания.

В завершение Президент пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и новых успехов, а всему народу КНДР — мира и благополучия.

