Володин: Франция устала от «восьмилетнего позора» Макрона

Спикер Госдумы убежден, что президент Франции «будет стремиться цепляться за власть любыми способами». «Вмешиваясь во внутренние дела других государств, борясь за личную власть в Евросоюзе,… Макрон окончательно потерял доверие граждан и довел страну до кризиса во всех сферах», — написал Вячеслав Володин в своем аккаунте в Max.