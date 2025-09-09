Лукашенко собрал 255 человек на совещание по банковской системе Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал 255 человек на обещанное ранее совещание по банковской системе Беларуси, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В большом совещании у главы республики во Дворце Независимости принимают участие команда Национального банка во главе с председателем его Правления, экс-премьер-министром Романом Головченко, члены правительства страны, руководители банковской системы.
«Всего — 255 участников», — подчеркивает источник.
Телеграм-канал напомнил, что Лукашенко ранее озвучивал цель такой встречи:
«Прежде всего, для того чтобы раз и навсегда окончательно заявить, какую политику мы будем проводить в ближайшее время и какова моя позиция в отношении Национального банка».
