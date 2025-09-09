Ричмонд
Лукашенко собрал 255 человек на совещание по банковской системе Беларуси

Лукашенко собрал 255 человек на обещанное ранее совещание по банковской системе Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал 255 человек на обещанное ранее совещание по банковской системе Беларуси, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В большом совещании у главы республики во Дворце Независимости принимают участие команда Национального банка во главе с председателем его Правления, экс-премьер-министром Романом Головченко, члены правительства страны, руководители банковской системы.

«Всего — 255 участников», — подчеркивает источник.

Телеграм-канал напомнил, что Лукашенко ранее озвучивал цель такой встречи:

«Прежде всего, для того чтобы раз и навсегда окончательно заявить, какую политику мы будем проводить в ближайшее время и какова моя позиция в отношении Национального банка».

Ранее «Комсомолка» писала, что супруги-владельцы и четыре менеджера одного из крупнейших таксопарков задержаны в Беларуси.

Ранее мы рассказывали, что власти Минска сказали о новой жилой высокоплотной застройке в центре Минска.

Тем временем РНПЦ оториноларингологии и мехмат БГУ разработали новый метод лечения отита.

А Мининформации назвало белорусского писателя, книги которого в России издают тиражом в 10 тысяч экземпляров.

