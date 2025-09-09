Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мессенджере MAX появился официальный канал правительства России

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Официальный канал правительства России появился в мессенджере MAX, сообщили в пресс-службе кабмина.

Источник: © РИА Новости

«Правительство Российский Федерации расширяет своё присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX», — сообщила пресс-служба.

Как отмечено в сообщении, на этой платформе будут публиковаться свежие новости о работе правительства, о принятых решениях и подписанных документах, а также о рабочих поездках и мероприятиях председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше