В мессенджере MAX появился официальный канал правительства России

«Правительство Российский Федерации расширяет своё присутствие в социальных сетях и запускает официальный канал в мессенджере MAX», — сообщила пресс-служба.
Как отмечено в сообщении, на этой платформе будут публиковаться свежие новости о работе правительства, о принятых решениях и подписанных документах, а также о рабочих поездках и мероприятиях председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.
