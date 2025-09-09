Игнатьев: Тирасполь готов к переговорам с Кишиневом после парламентских выборов

Самое главное, это наличие политической воли Кишинева к диалогу. (…) Мы работаем, исходя из тех реалий, в которых мы находимся. Мы готовы к диалогу вчера, сегодня и будем готовы завтра с любыми представителями Кишинева.
Игнатьев также отметил, что функция международных участников переговорного процесса, к сожалению, не создала того импульса, который сдвинул бы переговорный процесс с мертвой точки. По его словам, молдавская сторона сегодня занимает неадекватную и неконструктивную позицию.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. ЦИК Молдовы ранее принял решение открыть только 12 избирательных участков для граждан из населенных пунктов Приднестровья, в том числе для жителей Бендер и Кицкан, сел Кременчуг и Гыска Каушанского района, «временно находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Молдовы».
Внешнеполитическое ведомство Приднестровья заявило, что данным решением официальный Кишинев продемонстрировал пренебрежение принципами открытости и демократического участия, фактически лишив сотни тысяч граждан Молдовы возможности реализовать свое конституционное право голоса. В Тирасполе расценили подобные действия как «сознательное ограничение политических свобод и дискриминацию по территориальному признаку», которые подрывают доверие к избирательному процессу в республике и грубо противоречат международным стандартам.