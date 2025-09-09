Власти Молдавии ведут страну по опасному пути, заявили в оппозиции

«В последнее время мелькают новости — пока не подтвержденные официально — о том, что после парламентских выборов Молдавия может отправить сотни добровольцев в Украину. В то же время говорят о всё более тесном военном сотрудничестве между сторонами… Правительство партии “Действие и солидарность” и Майя Санду, вместо того чтобы укреплять мир, похоже, ведут страну по опасному пути, не спрашивая нас, тех, кто платит за эти решения», — написал Боля в своем Telegram-канале.