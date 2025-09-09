Ричмонд
Петербургские чиновники прибыли в Узбекистан для укрепления деловых связей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с делегацией прибыл в Узбекистан для укрепления существующих и установления новых деловых и культурных связей. В планах также подписание Дорожной карты по сотрудничеству между Петербургом и Ташкентом на 2026−2028 годы.

В Смольном отметили, что товарооборот между Северной столицей и Узбекистаном последние годы стабильно увеличивается. По итогам прошлого года показатель вырос на 19% и достиг почти 589 млн долларов. Власти города теперь стремятся преодолеть отметку в миллиард долларов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил высокую результативность межрегионального сотрудничества. Он назвал Петербург в числе регионов, которые вносят значительный вклад в развитие всего комплекса отношений. Наш приоритет — укрепление торгово-экономического сотрудничества.

заявил губернатор Петербурга

Также петербургская делегация примет участие в церемонии открытия памятника «Ленинградский монумент» в Мемориальном комплексе «Парк Победы». Александр Беглов также запланировал встречу с блокадникам, проживающими в Узбекистане.

Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
