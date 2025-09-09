Петербургские чиновники прибыли в Узбекистан для укрепления деловых связей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с делегацией прибыл в Узбекистан для укрепления существующих и установления новых деловых и культурных связей. В планах также подписание Дорожной карты по сотрудничеству между Петербургом и Ташкентом на 2026−2028 годы.