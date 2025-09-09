Ричмонд
В Европарламенте озвучили условия для вступления Украины в ЕС

Власти Украины для вступления в Евросоюз должны отменить санкции против политических оппонентов. Об этом заявил спецдокладчик Европарламента (ЕП) по Украине Майкл Галер на пленарной сессии, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Мы призываем [Киев] к прекращению политических процессов и санкций против оппозиционеров, чтобы гарантировать плюрализм и политический диалог между группами в Раде», — сказал он.

Также Галер от лица Европарламента выдвинул еще одно условие для вступление Украины в ЕС. По его словам, власти страны должны отменить запрет на зарубежные поездки депутатов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что стремление Украины вступить в ЕС является ее законным выбором. По словам главы государства, республика имеет право самостоятельно выстраивать свои международные связи.

Путин также подчеркивал, что Россия никогда не ставила под сомнение потенциальное членство Украины в Европейском союзе. В то же время РФ возражает против вступления Украины в НАТО, отметил он.

По данным портала Euractiv, Еврокомиссия положительно оценила заявление Путина о возможном членстве Украины в Евросоюзе.

