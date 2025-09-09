Токаев принял председателя Конституционного cуда

При их рассмотрении судьи изучили более 5 тыс. правовых норм и вынесли свыше 300 решений, включая 74 итоговых по проверке соответствия законов и нормативных актов Конституции. В результате 20 норм были признаны неконституционными, а по 25 даны разъясняющие истолкования.