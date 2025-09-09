Токаев принял председателя Конституционного cуда

«Президент принял председателя Конституционного cуда Эльвиру Азимову. Главе государства представлена информация об итогах деятельности Конституционного cуда», — говорится в сообщении.
Эльвира Азимова сообщила, что за 2,5 года работы в Конституционный суд поступило свыше 11 тыс. обращений граждан.
При их рассмотрении судьи изучили более 5 тыс. правовых норм и вынесли свыше 300 решений, включая 74 итоговых по проверке соответствия законов и нормативных актов Конституции. В результате 20 норм были признаны неконституционными, а по 25 даны разъясняющие истолкования.
На сегодняшний день исполнено 41 нормативное постановление через внесение изменений и дополнений в законодательство. Еще восемь законопроектов с учетом правовых позиций Конституционного суда находятся на рассмотрении в палатах парламента.
Было отмечено, что граждане, желающие получить юридическую консультацию по порядку обращения, могут обратиться в центр приема обращений при аппарате Конституционного суда.
Услугами центра уже воспользовались более тысячи человек. Здесь также бесплатно консультируют юридические консультанты и адвокаты.
Президент подчеркнул, что правовые позиции Конституционного суда должны последовательно реализовываться, а сам суд оставаться надежным гарантом защиты прав и свобод граждан.