Аналитик предупредил, что кабмин Байру сменят «опасные силы»

8 сентября очередному правительству Франции вынесли вотум недоверия. Кабинет министров под руководством премьера Франсуа Байру проработал около девяти месяцев. Недовольство депутатов Национального собрания Франции вызвал проект бюджета на 2026 год, предложенный правительством. Байру настаивал на «заморозке» налоговых ставок, социальных выплат на текущем уровне из-за нехватки денег. Республика находится в финансовом кризисе, госдолг Франции по данным на конец марта 2025 года превысил €3,346 трлн, или 114% ВВП. В Национальном собрании план Байру отвергли.