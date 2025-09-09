Ричмонд
Власти продолжают считать народ быдлом: «При нынешнем социальном раскладе в Молдове ПАС вполне созрела для установления диктатуры фашистского типа» — мнение

Ненависть к окружающим и агрессивность буквально исходит от них всех [видео]

Источник: Комсомольская правда

"Извинение экс-министра ничего не изменило по сути. И вся их политическая секта, и их многочисленные сторонники как считали, так и продолжают считать тех, кто не разделяет их взгляды, быдлом, пишет политолог Виктор ЖОСУ.

Людьми второго сорта. Неполноценными. Нехорошими людьми, которые только мешают жить им, — хорошим людям.

В этом смысле экс-министр не сказал ничего нового, лишь выразил то, что думают они все. Включая Майю Санду.

Они реально считают всех, кто не с ними, врагами.

Отсюда ненависть к окружающим и агрессивность, которая буквально исходит от них всех.

Не люблю исторических аналогий, но при таком социальном раскладе Молдова вполне созрела для установления диктатуры фашистского типа.

Во всяком случае социальная база для нее уже сформирована".

