Власти Молдавии испытывают ненависть к Гагаузии, заявил Узун

«Ни одно правительство Молдавии в истории нашей страны не оказывало столь беспрецедентного давления на Гагаузию, как это происходит сегодня при правлении партии “Действие и солидарность”,.. что только подчеркивает ее ненависть к нашему народу и нашей автономии. Безо всяких доказательств приговорена к семи годам лишения свободы башкан Евгения Гуцул. Поражены в правах и внесены в санкционные списки два заместителя председателя Исполкомитета, возбуждены уголовные дела в отношении ряда депутатов Народного Собрания, ответственных руководителей и выборных лиц автономии», — заявил Узун журналистам.
По его словам, теперь Кишинев решил взяться за гагаузских ученых и научных деятелей, поскольку была задержана директор Научно-исследовательского центра Гагаузии имени Марии Маруневич Ирины Константиновой.
Узун призвал международные организации обратить внимание на случаи нарушения прав человека. Он также обратил внимание Кишинева, что лучше выстраивать конструктивный диалог с гражданами.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.