В Воронежской области будут наращивать программу поддержки ТОС

С таким заявлением выступил губернатор Александр Гусев.

Источник: Правительство Воронежской области

Важность поддержки территориального общественного самоуправления (ТОС) обсудили на еженедельном оперативном совещании губернатора Александра Гусева.

Глава Воробьевского района Михаил Гордиенко рассказал о развитии ТОС в муниципалитете. На сегодняшний день в районе зарегистрированы и активно действуют 54 ТОСа, в которые вовлечены свыше 60% местного населения. С 2015 по 2024 годы силами ТОС реализовано 115 проектов на общую сумму 64,4 млн рублей, включая 13 млн рублей привлеченных средств граждан и спонсоров.

В населенных пунктах установили 31 детскую игровую и спортивную площадки, капитально отремонтировали 10 памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, благоустроили сквер «Воинской славы» и построили сквер «Комсомольской славы» в селе Воробьевка, обустроили зону отдыха «Цветущая поляна» в селе Мужичье и провели другие работы. Сейчас продолжается реализация проектов ТОС, ставших победителями по итогам конкурса.

Все ТОСы района оказывают помощь участникам специальной военной операции — в районе работают четыре цеха по пошиву снаряжения. В 2022 году ТОС «Мужичанское» одним из первых в Воронежской области защитил проект по созданию швейного цеха для пошива снаряжения для нужд СВО. На сегодняшний день цех изготовил 16 тысяч изделий на общую сумму более 5 млн рублей.

Также жители Воробьевского района активно участвуют в экологической акции «Родные берега», реализуемой по инициативе заместителя Председателя Государственной Думы Алексея Гордеева.

Глава региона, комментируя доклад, отметил, что люди объединяются в ТОСы, чтобы развивать свои территории:

«Они переживают и готовы прикладывать усилия, чтобы решать проблемы. Таким людям хочется помогать, что мы и будем делать. Мы программу поддержки будем наращивать. Уверен, что количество проектов ТОС будет только увеличиваться».