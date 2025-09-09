В Воронежской области будут наращивать программу поддержки ТОС

Все ТОСы района оказывают помощь участникам специальной военной операции — в районе работают четыре цеха по пошиву снаряжения. В 2022 году ТОС «Мужичанское» одним из первых в Воронежской области защитил проект по созданию швейного цеха для пошива снаряжения для нужд СВО. На сегодняшний день цех изготовил 16 тысяч изделий на общую сумму более 5 млн рублей.