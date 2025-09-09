В департаменте строительства омской мэрии появился еще один заместитель

О том, что в департаменте строительства мэрии Омска назначен еще один заместитель директора, сообщает сегодня, 9 сентября, пресс-служба городской администрации.
«Евгений Прохоров назначен на должность заместителя директора департамента строительства администрации Омска. В ведомстве он будет курировать вопросы строительства линейных объектов — автомобильных дорог и мостов, в том числе реконструкцию и ремонт уже существующих», — говорится в сообщении.
Добавим, что это уже второй заместитель в департаменте строительства омской мэрии. В ведомстве есть еще и первый заместитель директора департамента. Эту должность занимает Анна Даминова.