В Самаре опровергли сообщения о взломе аккаунта губернатора в Telegram

САМАРА, 9 сен — РИА Новости. Пресс-служба губернатора Самарской области опровергла РИА Новости сообщения СМИ и Telegram-каналов о взломе аккаунта главы региона Вячеслава Федорищева в Telegram.
Ночью в Telegram-канале Федорищева появились перепосты сообщений из скрытых аккаунтов, в которых люди критиковали действия губернатора. Комментарии касались в том числе вмешательства Федорищева в скандал с певцом Егором Кридом (Егором Булаткиным) и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. После этого ряд СМИ и Telegram-каналов посчитали, что аккаунт Федорищева взломан.
«Аккаунт не взломан. Функционирует в прежнем режиме. Губернатор делился разными точками зрения со своей аудиторией», — сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Самарской области.
В воскресенье Федорищев пригласил Крида в Самарскую область, выразив уверенность, что после разговора певец поймет свою неправоту в ситуации с Мизулиной.
Мизулина сообщала, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егора Крида в «Лужниках». После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его.