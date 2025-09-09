RS: Трампу после слов Путина об Украине стоит удвоить дипломатические усилия

«Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается к этим словам… Трамп всё ещё может активизировать усилия по прекращению войны на Украине», — пишет Responsible Statecraft.
Журналисты отметили, что Трампу нужно удвоить дипусилия и инициировать трёхсторонние переговоры.
Ранее Путин заявил, что иностранные войска на Украине будут законными целями для поражения.
