RS: Трампу после слов Путина об Украине стоит удвоить дипломатические усилия

Президенту США Дональду Трампу после слов российского лидера Владимира Путина об Украине стоит удвоить дипломатические усилия.

Источник: Reuters

«Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается к этим словам… Трамп всё ещё может активизировать усилия по прекращению войны на Украине», — пишет Responsible Statecraft.

Журналисты отметили, что Трампу нужно удвоить дипусилия и инициировать трёхсторонние переговоры.

Ранее Путин заявил, что иностранные войска на Украине будут законными целями для поражения.

