Премьер Непала подал в отставку на фоне протестов из-за соцсетей

Протесты в стране начались после того, как правительство Непала решило заблокировать многие социальные сети — под ограничения попали такие онлайн-платформы и соцсети, как YouTube, X (бывший Twitter), Reddit, LinkedIn, а также WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Вслед за этим на улицы вышла молодежь — из-за массового участия молодых людей в протестах их назвали «протестами поколения Z». Власти отменили решение о блокировке и вернули доступ к западным соцсетям, однако к этому моменту протестующие уже начали захватывать резиденции министров.