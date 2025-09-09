Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове окончательно установилась диктатура: Майя Санду сделала решения Совбеза обязательными — за неисполнение — тюрьма

Орган с консультативным статусом превращён в структуру с обязательной силой решений, невыполнение которых теперь считается уголовным преступлением.

Источник: Комсомольская правда

Пока молдаване ещё аплодировали приезду Макрона, Мерца и Туска или участвовали в храмовых праздниках, в четверг, 28 августа 2025 года, Майя Санду промульгировала закон, согласно которому решения Высшего совета безопасности (ВСБ) становятся обязательными для всех госструктур и должностных лиц, а за их неисполнение будут применяться длительные сроки лишения свободы.

Неисполнение или препятствование исполнению решений ВСБ грозит штрафом или тюремным сроком до 3 лет, а при тяжких последствиях — до 5 лет.

Фактически, орган с консультативным статусом превращён в структуру с обязательной силой решений, невыполнение которых теперь считается уголовным преступлением.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Запреты на въезд, реклама своей партии, а не страны, убогие выставки: Как в Молдове хоронят еще одну отрасль — туристическую.

Рекламировать красоты нашей родины на международном уровне должны не только сотрудники туристического бизнеса, но и представители всех ветвей власти (далее…).

Чем отличаются блошиные рынки в Молдове от тех, что в ЕС: У нас старики торгуют от безысходности, чтоб не умереть с голоду, а там «блошки» — хобби и клубы знакомств.

Молдавские пенсионеры продают вещи, которые как память о тех днях, когда эти люди были счастливы, у них дом был полон детей, а холодильник — продуктами (далее…).

Плахотнюк застрял между Афинами и Кишинёвом: Возвращение олигарха из Греции в Молдову откладывается — у полиции нет денег на билеты на самолет.

Есть стойкое ощущение, что молдавские власти делают всё возможное, чтобы отдалить встречу с Плахотнюком (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше