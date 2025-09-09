В Молдове окончательно установилась диктатура: Майя Санду сделала решения Совбеза обязательными — за неисполнение — тюрьма

Пока молдаване ещё аплодировали приезду Макрона, Мерца и Туска или участвовали в храмовых праздниках, в четверг, 28 августа 2025 года, Майя Санду промульгировала закон, согласно которому решения Высшего совета безопасности (ВСБ) становятся обязательными для всех госструктур и должностных лиц, а за их неисполнение будут применяться длительные сроки лишения свободы.
Неисполнение или препятствование исполнению решений ВСБ грозит штрафом или тюремным сроком до 3 лет, а при тяжких последствиях — до 5 лет.
Фактически, орган с консультативным статусом превращён в структуру с обязательной силой решений, невыполнение которых теперь считается уголовным преступлением.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Запреты на въезд, реклама своей партии, а не страны, убогие выставки: Как в Молдове хоронят еще одну отрасль — туристическую.
Рекламировать красоты нашей родины на международном уровне должны не только сотрудники туристического бизнеса, но и представители всех ветвей власти (далее…).
Чем отличаются блошиные рынки в Молдове от тех, что в ЕС: У нас старики торгуют от безысходности, чтоб не умереть с голоду, а там «блошки» — хобби и клубы знакомств.
Молдавские пенсионеры продают вещи, которые как память о тех днях, когда эти люди были счастливы, у них дом был полон детей, а холодильник — продуктами (далее…).
Плахотнюк застрял между Афинами и Кишинёвом: Возвращение олигарха из Греции в Молдову откладывается — у полиции нет денег на билеты на самолет.
Есть стойкое ощущение, что молдавские власти делают всё возможное, чтобы отдалить встречу с Плахотнюком (далее…).