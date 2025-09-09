Ричмонд
Политолог раскрыл условие, при котором США закроют Украину воздушным щитом

США готовы развернуть «воздушный щит» над Украиной, но только в случае, если все расходы возьмет на себя Европа. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал политолог-американист Константин Блохин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт пояснил, что данное требование обусловлено нехваткой у США зенитно-ракетных комплексов Patriot. Вашингтон вынужден рационально распределять имеющиеся системы ПВО по другим приоритетным направлениям.

«США согласятся на закрытие неба над Украиной воздушным щитом при условии, что Европа все оплатит. С Patriot, если они хотят защищать небо Украины, там проблемы. Их не хватает, потому что приоритетны для США другие театры военных действий: защита Израиля и поддержка азиатских союзников, таких как Япония, Южная Корея и Тайвань», — рассказал Блохин.

Ранее журналист Financial Times Гидеон Рахман сообщал, что Запад активно обсуждает развертывание американской системы противовоздушной обороны на Украине. По мнению чиновников Евросоюза, это станет фактическим прекращением огня в зоне украинского конфликта, ограничив возможности российских авиационных ударов.

