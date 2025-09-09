Baltijas Balss: в Латвии начнут выдворять жителей с российскими паспортами

Требование касается россиян, которые до 30 июня не подали запрос на продление вида на жительство в Латвии и не сдали обязательный экзамен по латышскому языку. Если к обозначенному сроку эти жители, преимущественно пенсионного возраста, не выедут из Латвии, им придется общаться с представителями Иммиграционного управления Госпогранслужбы, которые либо привлекут их к административной ответственности, либо начнут процедуру выдворения из страны, говорится в статье.
Как поясняет BB, выдворение может быть как добровольным, так и принудительным. Житель Латвии, нарушивший требование УДГМ, помещается в центр содержания иностранцев, либо — по гуманитарным соображениям — остается в месте своего проживания до окончания процедуры выдворения.
Поправки к Закону об иммиграции сейм принял три года назад, за полторы недели до выборов. Среди прочего в них было включено требование проверять знание государственного языка у тех граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии. Позднее закон изменили, позволив претендентам на ВНЖ учить латышский язык и сдавать языковой экзамен еще два года, пишет BB. В эту категорию, по данным издания, попал 3871 человек.
По данным Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, с 2022 года число российских граждан, имеющих латвийский вид на жительство, сократилось с 51 000 до 45 000.