Baltijas Balss: в Латвии начнут выдворять жителей с российскими паспортами

Поправки к Закону об иммиграции сейм принял три года назад, за полторы недели до выборов. Среди прочего в них было включено требование проверять знание государственного языка у тех граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии. Позднее закон изменили, позволив претендентам на ВНЖ учить латышский язык и сдавать языковой экзамен еще два года, пишет BB. В эту категорию, по данным издания, попал 3871 человек.