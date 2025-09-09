Ричмонд
Президент уволил всех заместителей министра высшего образования

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). Сегодня на совещании по вопросам развития образования в Узбекистане президент Шавкат Мирзиёев объявил об увольнении всех заместителей министра высшего образования. Такое решение, по словам главы государства, было принято из-за того, что «ответственные лица, отвечающие за профессиональное и высшее образование, до сих пор не до конца поняли суть проводимых реформ в сфере образования».

Источник: Vaib.Uz

Под увольнение попали первый заместитель Шохрух Далиев, а также заместители Отабек Махкамов и Сарвархон Бузрукхонов.

Кроме того, от своих постов освобождены:

  • Адхам Худайкулов — директор Национального агентства по обеспечению качества образования при администрации президента (по причине перехода на другую работу).
  • Шароф Ражаббаев — директор Агентства инновационного развития при Министерстве высшего образования, науки и инноваций.

Теперь, по поручению главы государства, все руководители и их заместители в образовательной системе, а также хокимы должны перейти к превентивному и проактивному формату работы и реализовать серьёзные изменения во всех направлениях системы образования.

Обновление кадров должно дать системе образования новый импульс и ускорить реализацию реформ. Ожидается, что дальнейшие назначения и шаги по обновлению кадрового состава будут объявлены в ближайшее время.