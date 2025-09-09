Президент уволил всех заместителей министра высшего образования

Vaib.uz (Узбекистан. 9 сентября). Сегодня на совещании по вопросам развития образования в Узбекистане президент Шавкат Мирзиёев объявил об увольнении всех заместителей министра высшего образования. Такое решение, по словам главы государства, было принято из-за того, что «ответственные лица, отвечающие за профессиональное и высшее образование, до сих пор не до конца поняли суть проводимых реформ в сфере образования».