Президент уволил всех заместителей министра высшего образования

Под увольнение попали первый заместитель Шохрух Далиев, а также заместители Отабек Махкамов и Сарвархон Бузрукхонов.
Кроме того, от своих постов освобождены:
- Адхам Худайкулов — директор Национального агентства по обеспечению качества образования при администрации президента (по причине перехода на другую работу).
- Шароф Ражаббаев — директор Агентства инновационного развития при Министерстве высшего образования, науки и инноваций.
Теперь, по поручению главы государства, все руководители и их заместители в образовательной системе, а также хокимы должны перейти к превентивному и проактивному формату работы и реализовать серьёзные изменения во всех направлениях системы образования.
Обновление кадров должно дать системе образования новый импульс и ускорить реализацию реформ. Ожидается, что дальнейшие назначения и шаги по обновлению кадрового состава будут объявлены в ближайшее время.